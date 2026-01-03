ΟΑΚΑ: Πέντε συλλήψεις για τα επεισόδια κατά τη διάρκεια του Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

Σε πέντε συλλήψεις για επίθεση εναντίον αστυνομικών δυνάμεων προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, εχθές το βράδυ (2/1), κατά τη διάρκεια του αγώνα μπάσκετ ΠΑΟ-Ολυμπιακού, στο κλειστό γυμναστήριο του ΟΑΚΑ, στο Μαρούσι Αττικής.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μισή ώρα μετά την έναρξη της αναμέτρησης, έξω από πύλη του γηπέδου, περίπου 50 άτομα κινήθηκαν εναντίον αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής και επιτέθηκαν με πέτρες, προκειμένου να διασπάσουν τον φραγμό και να εισέλθουν στο γήπεδο χωρίς έλεγχο.

Για την αντιμετώπιση της επίθεσης παρασχέθηκε συνδρομή και από άλλη διμοιρία, η οποία επίσης δέχτηκε επιθέσεις με πέτρες. Στη συνέχεια, με τακτικές κινήσεις οι αστυνομικοί απώθησαν τον κύριο όγκο των επιτιθέμενων ατόμων, ενώ οι επιθέσεις συνεχίστηκαν από μικρές, πλέον, ομάδες.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι αστυνομικές δυνάμεις κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν πέντε άτομα, ενώ από τις επιθέσεις δεν διαπιστώθηκε τραυματισμός αστυνομικού ή τρίτου προσώπου, ούτε φθορές σε δημόσια υλικά ή ιδιωτική περιουσία.

Οι συλληφθέντες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, διατάραξη της κοινής ειρήνης, απόπειρα επικίνδυνων σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό και περί όπλων, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη και των υπόλοιπων δραστών συνεχίζεται.