ΟΦΗ - ΑΕΚ LIVE: Για τη 10η αγωνιστική στη Super League

Στην έδρα του ΟΦΗ φιλοξενείται η ΑΕΚ για τη 10η αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση ΟΦΗ - ΑΕΚ αρχίζει στις 17:30 με μετάδοση από το Cosmote Sports 1 και LIVE από το Gazzetta.

ΟΦΗ - ΑΕΚ Live

Η Ένωση θέλει να παραμείνει σε τροχιά κορυφής ωστόσο πρέπει να βγάλει αγωνιστική αντίδραση καθώς οι εμφανίσεις τις τελευταίες εβδομάδες προβληματίζουν. Ο Νίκολιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του για το παιχνίδι τους Ελίασον, Ζίνι, Ρότα και Βίντα.

Σε ό,τι αφορά του γηπεδούχους ο Χρήστος Κόντης - που θέλει να επαναφέρει τον ΟΦΗ στα θετικά αποτελέσματα -εκτός από τον τιμωρημένο Νους αλλά και τους τραυματίες Γκονθάλεθ, Καλαφάτη, Καινουργιάκη, Κοντεκά, Κουτσουπιά και Χνάρη, δεν θα έχει στη διάθεσή του και τους Σαλσέδο και Λέουις οι οποίοι υπέπεσαν σε πειθαρχικό παράπτωμα και έμειναν εκτός αποστολής.