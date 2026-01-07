ΟΦΗ - Αστέρας Τρίπολης 2-0: Στα προημιτελικά του Κυπέλλου οι Κρητικοί απέναντι στην ΑΕΚ

Ο ΟΦΗ προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς επικράτησε με 2-0 του Αστέρα Τρίπολης στο Παγκρήτιο.
Οι Κρητικοί θα αντιμετωπίσουν στους «8» την ΑΕΚ στην OPAP Arena (14/1, 17:00) με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά.
Στο 36’ ο ΟΦΗ άνοιξε το σκορ με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Γκονζάλεθ.
Το 2-0 σημειώθηκε με πέναλτι του Ισέκα στο 54ο λεπτό.
Ο Αστέρας Τρίπολης ολοκλήρωσε τον αγώνα με 9 παίκτες, καθώς στο 79’ τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο ο νεαρός γκολκίπερ της αρκαδικής ομάδας, Σπύρος Αγγελίδης την ώρα που οι φιλοξενούμενοι είχαν κάνει και τις 5 αλλαγές τους.
ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογέωργος, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Πούγγουρας (74’ Καινουργιάκης), Γκονθάλεθ (62’ Μαρινάκης), Χατζηθεοδωρίδης, Καραχάλιος, Αποστολάκης (62’ Μπαΐνοβιτς), Σενγκέλια, Νους, Ισέκα (62’ Σαλσέδο).
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Κρις Κόουλμαν): Aγγελίδης, Σίπτσιτς, Καστάνιο, Πομόνης, Φερνάντεθ, Γιαμπλόνσκι, Μούμο (71’ Τσίκο), Καλτσάς (63’ Χαραλαμπόγλου), Εμμανουηλίδης (46’ Κετού), Τζιοακίνι (43’ Αλάγκμπε), Μακέντα (63’ Τσιντέρα).
Προημιτελικοί: Τετάρτη 14 Ιανουαρίου
- Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 18:30
- Λεβαδειακός - Κηφισιά 15:00
- ΑΕΚ - ΟΦΗ 17:00
- Παναθηναϊκός - Άρης 20:30
Ημιτελικοί: Τα ζευγάρια
- Νικητής 1 - Νικητής 4
- Νικητής 2 - Νικητής 3
Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο 25 Απριλίου στο ΟΑΚΑ.
