ΟΦΗ - Ατρόμητος: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Ατρόμητο απόψε (26/10) στο Παγκρήτιο για την 8η αγωνιστική της Superleague με σέντρα στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 1.
Οι Κρητικοί ηττήθηκαν με το βαρύ 4-2 στο Αγρίνιο από τον Παναιτωλικό την περασμένη αγωνιστική και χρειάζονται μόνο νίκη ώστε να απομακρυνθούν από τις τελευταίες θέσεις καθώς έχουν μόλις 6 βαθμούς σε 6 αγώνες (σ.σ. με ματς λιγότερο απέναντι στον Παναθηναϊκό).
Στην ίδια θέση βρίσκεται και η ομάδα του Περιστερίου, που την περασμένη αγωνιστική παραχώρησε ισοπαλία 2-2 στον Λεβαδειακό.
Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής:
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
- Κηφισιά - Παναιτωλικός 17:00
- Πανσερραϊκός - ΑΕΛ 19:30
- ΟΦΗ - Ατρόμητος 20:00
Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
- Λεβαδειακός - Άρης 17:00
- Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR 17:30
- ΠΑΟΚ - Βόλος 19:30
- Ολυμπιακός - ΑΕΚ 21:00
