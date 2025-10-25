ΟΦΗ - Ατρόμητος: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Ατρόμητο απόψε (26/10) στο Παγκρήτιο για την 8η αγωνιστική της Superleague με σέντρα στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 1.

Οι Κρητικοί ηττήθηκαν με το βαρύ 4-2 στο Αγρίνιο από τον Παναιτωλικό την περασμένη αγωνιστική και χρειάζονται μόνο νίκη ώστε να απομακρυνθούν από τις τελευταίες θέσεις καθώς έχουν μόλις 6 βαθμούς σε 6 αγώνες (σ.σ. με ματς λιγότερο απέναντι στον Παναθηναϊκό).

Στην ίδια θέση βρίσκεται και η ομάδα του Περιστερίου, που την περασμένη αγωνιστική παραχώρησε ισοπαλία 2-2 στον Λεβαδειακό.

Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής:

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Κηφισιά - Παναιτωλικός 17:00

Πανσερραϊκός - ΑΕΛ 19:30

ΟΦΗ - Ατρόμητος 20:00

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Λεβαδειακός - Άρης 17:00

Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR 17:30

ΠΑΟΚ - Βόλος 19:30

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 21:00