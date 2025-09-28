ΟΦΗ - Κηφισιά: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο ΟΦΗ υποδέχεται την Κηφισιά σήμερα (28/09) για την 5η αγωνιστική της Superleague με σέντρα στις 19:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Cosmote Sport 2.
Η ομάδα της Κρήτης θα παίξει το πρώτο της παιχνίδι στο Παγκρήτιο Στάδιο ύστερα από 16 χρόνια, ενώ αγωνιστικός «πονοκέφαλος» για τον Μίλαν Ράσταβατς αποτελεί ο Ταξιάρχης Φούντας.
Οι φιλοξενούμενοι του Σεμπάστιαν Λέτο βρίσκονται στην 8η θέση του πρωταθλήματος με 4 βαθμούς ενώ προέρχονται από εντός έδρας ήττα με 1-0 από τον Άρη.
Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου
Ολυμπιακός - Λεβαδειακός 18:00
Άρης - Πανσερραϊκός 20:30
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου
ΑΕΚ - Βόλος 17:00
ΟΦΗ - Κηφισιά 19:00
Αστέρας AKTOR - ΠΑΟΚ 20:30
Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 21:00
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου
Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet 18:00
