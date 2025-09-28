ΟΦΗ - Κηφισιά: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο ΟΦΗ υποδέχεται την Κηφισιά σήμερα (28/09) για την 5η αγωνιστική της Superleague με σέντρα στις 19:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Cosmote Sport 2.

Η ομάδα της Κρήτης θα παίξει το πρώτο της παιχνίδι στο Παγκρήτιο Στάδιο ύστερα από 16 χρόνια, ενώ αγωνιστικός «πονοκέφαλος» για τον Μίλαν Ράσταβατς αποτελεί ο Ταξιάρχης Φούντας.

Οι φιλοξενούμενοι του Σεμπάστιαν Λέτο βρίσκονται στην 8η θέση του πρωταθλήματος με 4 βαθμούς ενώ προέρχονται από εντός έδρας ήττα με 1-0 από τον Άρη.

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός - Λεβαδειακός 18:00

Άρης - Πανσερραϊκός 20:30

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

ΑΕΚ - Βόλος 17:00

ΟΦΗ - Κηφισιά 19:00

Αστέρας AKTOR - ΠΑΟΚ 20:30

Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 21:00

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet 18:00