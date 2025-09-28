Μενού

ΟΦΗ - Κηφισιά: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο ΟΦΗ απέναντι στην Κηφισιά σήμερα (28/09) για την 5η αγωνιστική της Superleague. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Reader symbol
Newsroom
ΟΦΗ
Φάση από το ματς Λεβαδειακός - ΟΦΗ | Eurokinissi/ΠΑΝΟΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
  • Α-
  • Α+

Ο ΟΦΗ υποδέχεται την Κηφισιά σήμερα (28/09) για την 5η αγωνιστική της Superleague με σέντρα στις 19:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Cosmote Sport 2.

Η ομάδα της Κρήτης θα παίξει το πρώτο της παιχνίδι στο Παγκρήτιο Στάδιο ύστερα από 16 χρόνια, ενώ αγωνιστικός «πονοκέφαλος» για τον Μίλαν Ράσταβατς αποτελεί ο Ταξιάρχης Φούντας.

Οι φιλοξενούμενοι του Σεμπάστιαν Λέτο βρίσκονται στην 8η θέση του πρωταθλήματος με 4 βαθμούς ενώ προέρχονται από εντός έδρας ήττα με 1-0 από τον Άρη.

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός - Λεβαδειακός 18:00

Άρης - Πανσερραϊκός 20:30

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

ΑΕΚ - Βόλος 17:00

ΟΦΗ - Κηφισιά 19:00

Αστέρας AKTOR - ΠΑΟΚ 20:30

Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 21:00

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet 18:00

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ