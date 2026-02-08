ΟΦΗ - Λεβαδειακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στο Ηράκλειο συνεχίζεται η 20ή αγωνιστική της Stoiximan Super League με τον ΟΦΗ και τον Λεβαδειακό να τίθενται αντιμέτωποι και στο πρωτάθλημα. Η αναμέτρηση ΟΦΗ - Λεβαδειακός αρχίζει στις 17:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sports 1.

Τα τέσσερα από τα πέντε τελευταία τους παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις και στις δύο έδρες, έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλα. Οι δύο αντίπαλοι βρέθηκαν την Τετάρτη (4/2/26) για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας και αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1, ενώ μέσα σε διάστημα οκτώ ημερών θα αναμετρηθούν τρεις φορές, αφού ακολουθεί η ρεβάνς του Κυπέλλου Ελλάδας στη Βοιωτία στις 11 Φεβρουαρίου 2026.

Οι τρεις από τις τέσσερις ισοπαλίες τους είναι με 1-1, ενώ η άλλη ολοκληρώθηκε με 0-0 στις 13 Ιανουαρίου 2025, στην τελευταία τους αναμέτρηση με γηπεδούχο τον ΟΦΗ.

Super League: Το πρόγραμμα της 20ής αγωνιστικής

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

ΑΕΛ - Παναιτωλικός 1-4

Αστέρας Τρ. - Βόλος 2-0

Κηφισιά - Ατρόμητος 0-1

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου

Πανσερραϊκός - ΑΕΚ 16:00

ΟΦΗ - Λεβαδειακός 17:00

Άρης - ΠΑΟΚ 19:00

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 21:00