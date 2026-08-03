ΟΦΗ: Με Μακάμπι Τελ Αβίβ ή ΤΣΣΚΑ Σόφιας στα playoffs του Europa League

O Κυπελλούχος Ελλάδας ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του Μακάμπι Τελ Αβίβ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας στα Play Offs του Europa League στην προσπάθεια του να μπει στη League Phase.
Η ομάδα του Χρηστου Κόντη θα δώσει το πρώτο ματς στις 20 Αυγούστου,στο Παγκρήτιο, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί εκτός έδρας μια εβδομάδα αργότερα, στις 27/8.
Σε περίπτωση που ο ΟΦΗ δεν καταφέρει να προκριθεί, έχει εξασφαλισμένη θέση στη League Phase του Conference League.
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