ΟΦΗ - ΠΑΟΚ LIVE: Η αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική

ΟΦΗ - ΠΑΟΚ LIVE για την 3η αγωνιστική της Super League.

ΟΦΗ ΠΑΟΚ LIVE
Αποστολάκης και Πέλκας σε αναμέτρηση ΟΦΗ - ΠΑΟΚ | Eurokinissi
​Στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, θα διεξαχθεί σήμερα η αναμέτρηση ΟΦΗ - ΠΑΟΚ για την 3η αγωνιστική της Super League. Το παιχνίδι κάνει σέντρα στις 21:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sports 1. Ενημέρωση από το Live του Gazzetta.

ΟΦΗ - ΠΑΟΚ LIVE

 Ο ΟΦΗ άρχισε το πρωτάθλημα με νίκη στις Σέρρες, ενώ από την άλλη πλευρά ΠΑΟΚ μετρά δύο νίκες σε ισάριθμα εντός έδρας παιχνίδια, αμφότερα με 1-0, απέναντι σε ΑΕΛ και Ατρόμητο.

Τα νέα του ΠΑΟΚ είναι στους Galacticos: ο Σταύρος Σουντουλίδης συνδέεται καθημερινά στις 14:00 και μεταφέρει πλήρες ρεπορτάζ και εξελίξεις.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ