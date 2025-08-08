Οι πιθανότητες πρόκρισης των ελληνικών ομάδων στα Playoff Europa και Conference League

Βραδιά ισοπαλιών ήταν η χθεσινή (7/8) για τα ελληνικά χρώματα, αφού κανείς εκ των ΑΕΚ, ΠΑΟΚ ή Παναθηναϊκού δεν κατάφερε να επικρατήσει του αντιπάλου του, στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Η Ένωση παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε με 0-2 μέσα στο «Αλφαμέγα» απέναντι στον Άρη Λεμεσού, εν τέλει έφυγε με το 2-2 από τη Μεγαλόνησο και καλείται να πάρει το εισιτήριο για τα Playoff του Conference League στη ρεβάνς της «OPAP Arena» την επόμενη Πέμπτη (14/8).

