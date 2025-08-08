Μενού

Οι πιθανότητες πρόκρισης των ελληνικών ομάδων στα Playoff Europa και Conference League

To ποσοστό πιθανοτήτων που έχουν τρεις ελληνικοί σύλλογοι για πρόκριση στα Playoff των Europa και Conference League.

Παναθηναϊκός
Ο Πελίστρι στο ματς Παναθηναϊκός - Ρέιντζερς | Eurokinissi/ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Βραδιά ισοπαλιών ήταν η χθεσινή (7/8) για τα ελληνικά χρώματα, αφού κανείς εκ των ΑΕΚ, ΠΑΟΚ ή Παναθηναϊκού δεν κατάφερε να επικρατήσει του αντιπάλου του, στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Η Ένωση παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε με 0-2 μέσα στο «Αλφαμέγα» απέναντι στον Άρη Λεμεσού, εν τέλει έφυγε με το 2-2 από τη Μεγαλόνησο και καλείται να πάρει το εισιτήριο για τα Playoff του Conference League στη ρεβάνς της «OPAP Arena» την επόμενη Πέμπτη (14/8).

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr.

