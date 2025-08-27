Οι Ρώσοι που έφεραν το μέλλον στην Πάφο FC

Όταν, πριν μερικά χρόνια, μια νεοσύστατη ομάδα από την Κύπρο έμπαινε δειλά στα γήπεδα της πρώτης κατηγορίας, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι μια μέρα θα είχε μια θέση στους ομίλους του Champions League. Κι όμως, η Πάφος ζει το δικό της παραμύθι, κι αυτό έχει δύο πρωταγωνιστές που έρχονται από τον μακρινό βορρά: τον Σεργκέι Λομάκιν και τον Ρομάν Ντουμπόφ. Το Gazzetta με τη βοήθεια του Κύπριου δημοσιογράφου, Χάρη Χατζηκυριάκου στέκεται στους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από το φετινό θαύμα.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

