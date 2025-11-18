Οικονόμου στο Gazz Floor by Novibet: «Τα δεδομένα για γκαρντ στον Ολυμπιακό και η περίπτωση Γουότσον»

Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του τη διπλή αγωνιστική της περασμένης εβδομάδας, μέσα στην οποία υπήρξε και ο σοβαρός τραυματισμός του Κίναν Έβανς, που χειρουργήθηκε στις ΗΠΑ.
Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην αναζήτηση γκαρντ και κοιτούν έντονα την αγορά. Με τον Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία να αποτελεί διακαή πόθο των Πειραιωτών, αλλά τον ίδιο να θέλει παραμείνει στους Σπερς, αγωνιζόμενος στην G-League.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Με μισθωμένο όχημα από τον Μανώλη Πετσίτη οι εκτελεστές του Λάλα σε απόπειρα δολοφονίας στο Παγκράτι
- Μοναστηράκι: Ανήλικος με ηλεκτρονικό τσιγάρο στην αγκαλιά της μητέρας του
- Νέος Κόσμος: Ομολόγησε ο 29χρονος ότι έδειρε μέχρι θανάτου τον οδηγό
- Ο 85χρονος Τσακ Νόρις από το γυμναστήριο: «Θέτω στόχους, προχωράω μπροστά και επιλέγω την πειθαρχία»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.