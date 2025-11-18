Οικονόμου στο Gazz Floor by Novibet: «Τα δεδομένα για γκαρντ στον Ολυμπιακό και η περίπτωση Γουότσον»

Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του τη διπλή αγωνιστική της περασμένης εβδομάδας, μέσα στην οποία υπήρξε και ο σοβαρός τραυματισμός του Κίναν Έβανς, που χειρουργήθηκε στις ΗΠΑ.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην αναζήτηση γκαρντ και κοιτούν έντονα την αγορά. Με τον Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία να αποτελεί διακαή πόθο των Πειραιωτών, αλλά τον ίδιο να θέλει παραμείνει στους Σπερς, αγωνιζόμενος στην G-League.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr