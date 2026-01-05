Μενού

Όλα όσα είπε ο Αμορίμ και ανάγκασαν την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να τον απολύσει

Η συνέντευξη Τύπου του Ρούμπεν Αμορίμ μετά την ισοπαλία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Λιντς αποτέλεσαν τη σταγόνα που ξεχείλησε το ποτήρι.

Ρούμπεν Αμορίμ
Ο προπονητής Ρούμπεν Αμορίμ | Shutterstock
Ο Ρούμπεν Αμορίμ αποτελεί παρελθόν από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με την εκτός έδρας ισοπαλία με τη Λιντς να αποτελεί το κύκνειο άσμα του στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων».

Η συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε το παιχνίδι στο Έλαντ Ρόουντ ήταν κάτι σαν τη… σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τη διοίκηση του συλλόγου, που αποφάσισε το μεσημέρι της Δευτέρας να τον απολύσει.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

