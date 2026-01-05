Όλα όσα είπε ο Αμορίμ και ανάγκασαν την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να τον απολύσει

Ο Ρούμπεν Αμορίμ αποτελεί παρελθόν από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με την εκτός έδρας ισοπαλία με τη Λιντς να αποτελεί το κύκνειο άσμα του στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων».

Η συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε το παιχνίδι στο Έλαντ Ρόουντ ήταν κάτι σαν τη… σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τη διοίκηση του συλλόγου, που αποφάσισε το μεσημέρι της Δευτέρας να τον απολύσει.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr