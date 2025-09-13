Όλγα Φιάσκα: «Πέρασα πολύ δύσκολα οικονομικά - Είχα κάποιες αναποδιές, μια λιποθυμία»

Συγκλόνισε η Όλγα Φιάσκα, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του βάδην, μετά την πρόκρισή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, αφού με δάκρυα στα μάτια από τη μία δεν έκρυψε τη χαρά της, αλλά και από την άλλη περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά την περίοδο προετοιμασίας της.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ήθελα να μπω στην 20άδα. Με είχε τρομάξει ο καιρός, αλλά παρά την υγρασία το πάλεψα πάρα πολύ. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη, και από τον χρόνο και από όλα. Το πάλεψα πάρα πολύ.», είπε αρχικά στην ΕΡΤ η Όλγα Φιάσκα, η οποία τερμάτισε στην 18η θέση, ολοκληρώνοντας τον αγώνα σε 2:59:59.

Αναφερόμενη στο προηγούμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης, η πρωταθλήτρια του βάδην ανέφερε:

«Η αλήθεια είναι ότι είναι το δεύτερο μου Παγκόσμιο. Στη Βουδαπέστη δεν κατάφερα να τερματίσω. Είμαι πολύ συγκινημένη γιατί αυτό τον καιρό πέρασα πάρα πολύ δύσκολα».

«Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τους γονείς μου, την αδερφή μου, τον αδερφό μου γιατί είναι πάντα κοντά μου, ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Είναι πολύ δύσκολα οικονομικά, και το παλέψαμε μόνοι μας», εξομολογήθηκε στη συνέχεια η Όλγα Φιάσκα.

«Ήταν ένα όνειρο, το πάλεψα πάρα πολύ φέτος, είχα κάποιες αναποδιές, είχα μια λιποθυμία, μπήκα τελευταία στιγμή και είπα "αυτή τη φορά θα το ευχαριστηθώ, θα το παλέψω να τερματίσω και ό,τι βγω. Και τελευταία να βγω, αρκεί να τερματίσω"», κατέληξε.