Ολική ανατροπή και νίκη του Λεβαδειακού επί της Κηφισιάς με 3-2

Ο Λεβαδειακός γύρισε το ματς από 0-2 και επικράτησε με 3-2 της Κηφισιάς.

Λεβαδειακός - Κηφισιά
Στιγμιότυπο από τον αγώνα Λεβαδειακός - Κηφισιά | Eurokinissi/ΠΑΝΟΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Γκολ και θέαμα στη Βοιωτία ανάμεσα σε Λεβαδειακό και Κηφισιά με τους γηπεδούχους να επικρατούν με 3-2 των νεοφώτιστων παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 0-2.

Στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την πρώτη αγωνιστική της Super League (σ.σ εκκρεμεί το ματς Παναθηναϊκός - ΟΦΗ που αναβλήθηκε), η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο προηγήθηκε με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Τετέι στο 17' ενώ στο 25ο λεπτό ο Πόμπο πέτυχε το 0-2.

Στη συνέχεια, ξεκίνησε η αντεπίθεση του Λεβαδειακού με τον Λαγιούς να μειώνει στο 35' και τον Όζμπολτ να ισοφαρίζει με πέναλτι στο 39'.

Το τελικό 3-2 σημείωσε πάλι ο Όζμπολτ με πλασέ στο 67ο λεπτό.

Στο 82ο λεπτό αποβλήθηκε για τον Λεβαδειακό με απευθείας κόκκινη κάρτα, ο Τσιμπόλα για μαρκάρισμα στον Πέρεθ.

