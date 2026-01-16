Μενού

Όλο το παρασκήνιο του μυθικού deal του Παναθηναϊκού για τον Σαντίνο Αντίνο

Όλες οι λεπτομέρειες για την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού, η οποία αφορά τον Σαντίνο Αντίνο.

Σαντίνο-Αντίνο
Ο Σαντίνο Αντίνο | ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού είναι γεγονός! Το Τριφύλλι κατάφερε να αποκτήσει τον Σαντίνο Αντίνο, δαπανώντας 8 εκατομμύρια ευρώ για το 75% του Αργεντινού εξτρέμ.

Οι «πράσινοι» είχαν τεράστια επιμονή, υπομονή και στρατηγική και κατάφεραν να ολοκληρώσουν με επιτυχία μία πολύ δύσκολη αποστολή, αποσπώντας την υπογραφή της Γοδόϊ Κρουζ το απόγευμα της Παρασκευής έπειτα από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις, όπως αποκάλυψε το Gazzetta!

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ