Όλο το παρασκήνιο του μυθικού deal του Παναθηναϊκού για τον Σαντίνο Αντίνο

Η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού είναι γεγονός! Το Τριφύλλι κατάφερε να αποκτήσει τον Σαντίνο Αντίνο, δαπανώντας 8 εκατομμύρια ευρώ για το 75% του Αργεντινού εξτρέμ.

Οι «πράσινοι» είχαν τεράστια επιμονή, υπομονή και στρατηγική και κατάφεραν να ολοκληρώσουν με επιτυχία μία πολύ δύσκολη αποστολή, αποσπώντας την υπογραφή της Γοδόϊ Κρουζ το απόγευμα της Παρασκευής έπειτα από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις, όπως αποκάλυψε το Gazzetta!

