Μενού

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 2-0: Στα ερυθρόλευκα το ντέρμπι

Σαρωτική νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην ΑΕΚ.

Reader symbol
Newsroom
Ολυμπιακός
Ολυμπιακός - ΑΕΚ | EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Ένας αποφασισμένος Ολυμπιακός και βγάζοντας μεγάλη διάθεση και αρκετές φάσεις επικράτησε της ΑΕΚ με σκορ 2-0 κάνοντας τη δική του αγωνιστική γιορτή ανήμερα του Αγίου Δημητρίου.

Από ένα γκολ οι Ελ Καμπί και Ταρέμι (με τον Ιρανό να κάνει ματσάρα) στην πρώτη φετινή νίκη των Πειραιωτών σε ντέρμπι σε ένα κατάμεστο και με φοβερή ατμόσφαιρα Καραϊσκάκη.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ