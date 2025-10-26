Ολυμπιακός - ΑΕΚ 2-0: Στα ερυθρόλευκα το ντέρμπι

Ένας αποφασισμένος Ολυμπιακός και βγάζοντας μεγάλη διάθεση και αρκετές φάσεις επικράτησε της ΑΕΚ με σκορ 2-0 κάνοντας τη δική του αγωνιστική γιορτή ανήμερα του Αγίου Δημητρίου.
Από ένα γκολ οι Ελ Καμπί και Ταρέμι (με τον Ιρανό να κάνει ματσάρα) στην πρώτη φετινή νίκη των Πειραιωτών σε ντέρμπι σε ένα κατάμεστο και με φοβερή ατμόσφαιρα Καραϊσκάκη.
