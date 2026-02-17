Ολυμπιακός - ΑΕΚ 81-67: Στον ημιτελικό οι Πειραιώτες, με το μυαλό στον Τζόουνς

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη απέναντι στην ΑΕΚ (81-67) και συνεχίζει στα ημιτελικά, όμως ο τραυματισμός του Ταϊρίκ Τζόουνς δεν αφήνει τους Πειραιώτες να χαρούν την επιτυχία τους αυτή.

Ο Τζόουνς αποχώρησε κουτσαίνοντας και στον Ολυμπιακό κάθονται σε αναμένα κάρβουνα αναφορικά με την κατάσταση του Αμερικανού, η οποία θα ξεκαθαρίσει την Τετάρτη (18/2), όταν και θα υποβληθεί σε μαγνητική ο παίκτης.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, μετά τα πρώτα λεπτά, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στο παρκέ, φτάνοντας με άνεση στη νίκη, καθώς η ΑΕΚ των 9 παικτών δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό των Πειραιωτών.

Ο Βεζένκοβ με 16 και ο Πίτερς με 14 ήταν οι κορυφαίοι, ενώ για την ΑΕΚ οι 15 του Μπάρτλεϊ και οι 13 του Νάναλι δεν ήταν αρκετοί, όπως αναφέρει το gazzetta.gr.

Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Το ματς

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω με 4-8 στο 4', όμως η συνέχεια του ανήκε. Η εικόνα άλλαξε γρήγορα, καθώς τα τρίποντα των Σάσα Βεζένκοβ και Εβάν Φουρνιέ έδωσαν ρυθμό στους γηπεδούχους, που με σερί έφτασαν στο 15-8. Η άμυνα της ομάδας του Γιώργος Μπαρτζώκας πίεσε αποτελεσματικά, δημιούργησε εύκολους πόντους στο τρανζίσιον και με τρίποντο του Κώστας Παπανικολάου η διαφορά πήγε στους 13 πριν κλείσει το δεκάλεπτο 23-12. Στη δεύτερη περίοδο, οι Πειραιώτες συνέχισαν κυριαρχικά, με Άλεκ Πίτερς και Νίκολα Μιλουτίνοφ να σκοράρουν από παντού και να ανεβάζουν τη διαφορά στο +20 (36-16). Ο Αμερικανός φόργουορντ ήταν κομβικός, ενώ στο φινάλε οι άμυνες των Τόμας Γουόκαπ και Νετζήπογλου οδήγησαν στο 46-24 του ημιχρόνου.

Μετά την ανάπαυλα, ο ρυθμός έπεσε αλλά οι «ερυθρόλευκοι» κρατούσαν άνετα το προβάδισμα, φτάνοντας στο 63-40 πριν τον τραυματισμό του Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος επηρέασε την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Η ΑΕΚ αντέδρασε και χάρη στους Νάναλι και Χαραλαμπόπουλο μείωσε στους 14 (63-49). Στην τελευταία περίοδο όμως, η ενέργεια των γηπεδούχων και οι λύσεις κοντά στο καλάθι «κλείδωσαν» το ματς, με συνεργασίες Παπανικολάου-Βεζένκοβ να διαμορφώνουν το τελικό 81-67.