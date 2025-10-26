Ολυμπιακός - ΑΕΚ LIVE: Το ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής στο «Καραϊσκάκης»

Το μεγάλο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής της Super League φιλοξενείται στο «Καραϊσκάκης». Ολυμπιακός - ΑΕΚ LIVE στις 21:00 με τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 1.
Ολυμπιακός - ΑΕΚ LIVE
Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από την βαριά ήττα με 6-1 στη Βαρκελώνη από τη Μπαρτσελόνα για το Champions League και θέλουν μόνο νίκη ώστε να παραμείνουν στο κυνήγι του ΠΑΟΚ, που βρίσκεται ένα βαθμό μπροστά, στην κορυφή της βαθμολογίας. Η «Ένωση» με τη σειρά της, κατεβαίνει στο Φάληρο με ανεβασμένο ηθικό μετά το εντυπωσιακό 6-0 επί της Αμπερντίν για το Conference League, με στόχο το θετικό αποτέλεσμα ώστε να μη χάσει την επαφή της με την κορυφή. Οι δύο αντίπαλοι βρίσκονται στη δεύτερη θέση με 16 βαθμούς, έναν λιγότερο από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ.
