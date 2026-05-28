Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ σήμερα (28/05) στο ΣΕΦ για το Game 1 των ημιτελικών της GBL με τζάμπολ στις 20:15 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Οι «ερυθρόλευκοι» ρίχνονται στην μάχη των ημιτελικών του πρωταθλήματος, ως πρωταθλητές Ευρώπης και αναμένεται να γνωρίσουν την αποθέωση από τους φιλάθλους τους στο πρώτο τους ματς στο ΣΕΦ.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, πέρασε στα ημιτελικά, αποκλείοντας τον Άρη με 2-1 νίκες ενώ για το πρώτο ματς, απών θα είναι ο τραυματίας Κισόν Φίζελ.

Το πρόγραμμα της ημιτελικής φάσης των Play Off

Ολυμπιακός - ΑΕΚ

Game 1: Ολυμπιακός - ΑΕΚ (28/5, 20:15)

Game 2: ΑΕΚ - Ολυμπιακός (30/5, 17:00)

Game 3: Ολυμπιακός - ΑΕΚ (1/6, 20:15 - αν χρειαστεί)

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

Game 1: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (28/5, 20:15)

Game 2: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκος (30/5, 15:00)

Game 3: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (1/6, 18:00 - αν χρειαστεί)