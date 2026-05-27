Δημοσκόπηση RealPolls: Τα ποσοστά των κομμάτων Τσίπρα, Καρυστιανού - Ποιοι καταγράφουν μεγάλες απώλειες

Η νέα δημοσκόπηση της RealPolls για το Protagon, η πρώτη της σειράς που διεξήχθη λαμβάνοντας υπόψιν τόσο την ίδρυση της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» όσο και την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα, καταδεικνύει τις εντυπωσιακές αλλαγές στη πολιτική σκηνή.

H πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας διατηρείται για ακόμη μια φορά, ενώ η παρουσία των δύο νέων πολιτικών φορέων λειτουργεί συσπειρωτικά στην γαλάζια βάση. Η κατάρευση της αντιπολίτευσης είναι ξεκάθαρη.

Η νέα έρευνα της RealPolls για το Protagon διεξήχθη το τριήμερο 23-25 Μαΐου σε πανελλαδικό δείγμα 1.667 ατόμων.

Ανάκαμψη της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου

Αναφορικά με την πρόθεση ψήφου (Πίνακας Ι), η ΝΔ παρουσιάζει πολύ υψηλότερη συσπείρωση και ανεβαίνει στο 27,5%, ποσοστό σχεδόν τριών ποσοστιαίων μονάδων υψηλότερο από την προηγούμενη έρευνα του Απριλίου (24,6%), όταν το σκάδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Μακάριου Λαζαρίδη είχαν βλάψει τα ποσοστά του κόμματος.

Πίνακας I

Πλεόν μιλάμε για μια εντυπωσιακή ανάκαμψη, η οποία μπορεί να ερμηνευτεί από τη συμπίεση της δεξαμενής των αναποφάσιστων (από 18% τον Απρίλιο σε 9% σήμερα), καθώς τμήμα τους «κατέβηκε» στα νέα κόμματα αλλά παράλληλα ενεργοποίησε την σκληρή βάση της ΝΔ.

Δεύτερη δύναμη στην πρόθεση ψήφου αναδεικνύεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με 14,1%, ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού ακολουθεί με 11,4%. Συνολικά τα δύο νέα μορφώματα συγκεντρώνουν 25,5%, ποσοστό που σχεδόν αγγίζει αυτό της ΝΔ και σε κάθε περίπτωση αποτυπώνει το μέγεθος της μετακίνησης που τα παραδοσιακά κόμματα υφίστανται προς την πλευρά του νέου.

Διαβάστε επίσης: Μητσοτάκης για κόμμα Τσίπρα: «Θεαματική βουτιά στο παρελθόν - Να δούμε αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο ΑΦΜ»

Τα κόμματα που σημείωσαν απώλειες:

Η Πλεύση Ελευθερίας υποχωρεί από το 6,1% του Απριλίου στο 3,7% τώρα, καθώς ένα μεγάλο μέρος του δυναμικού της μεταναστεύει προς τα δύο νέα κόμματα. Στη δε πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου καταρρέει από το 10,7% στο 4,5%.

υποχωρεί από το 6,1% του Απριλίου στο 3,7% τώρα, καθώς ένα μεγάλο μέρος του δυναμικού της μεταναστεύει προς τα δύο νέα κόμματα. Στη δε πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου καταρρέει από το 10,7% στο 4,5%. Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής υφίσταται μια αιμορραγία 1,8 μονάδας στην πρόθεση ψήφου, από 10,4% τον Απρίλιο στο 8,6% τώρα. Η μηνιαία απώλεια φτάνει τις 5,7 μονάδες στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, καθώς το κόμμα Τσίπρα αναμετριέται μαζί του και απορροφά αναποφάσιστους ψηφοφόρους του κεντροαριστερού χώρου.

υφίσταται μια αιμορραγία 1,8 μονάδας στην πρόθεση ψήφου, από 10,4% τον Απρίλιο στο 8,6% τώρα. Η μηνιαία απώλεια φτάνει τις 5,7 μονάδες στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, καθώς το κόμμα Τσίπρα αναμετριέται μαζί του και απορροφά αναποφάσιστους ψηφοφόρους του κεντροαριστερού χώρου. ΣΥΡΙΖΑ και ΜέΡΑ25 σχεδόν εξανεμίζονται, καθώς η ηγεμονία της αριστερής αντιπολίτευσης φαίνεται, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, να μεταφέρεται εξ ολοκλήρου στον κ. Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ από 3,8% στην πρόθεση ψήφου, υποχωρεί στο 1,2% και το κόμμα του Γιάνη Βαρουφάκη από το 3,4% πέφτει στο 1,5%.

Πίνακας II

Στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος (Πίνακας ΙΙ), η ΝΔ βρίσκεται στο 29,1%, ποσοστό που σημειώνει αύξηση από την επίδοση στις ευρωεκλογές που ήταν 28,31%, αλλά μείωση από τη μέτρηση του Απριλίου (30,6%), γεγονός που αποδίδεται στη μείωση της δεξαμενής των αναποφάσιστων.

Δεύτερο το κόμμα Τσίπρα με 16,1%, τρίτο το κόμμα Καρυστιανού με 13,1% και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τέταρτο και έχοντας χάσει το διψήφιο (9,4%). Πέμπτο είναι το ΚΚΕ με 7,4% (από 6,3% του Απριλίου), έκτη η Ελληνική Λύση με 5,6% (από 7% τον Απρίλιο), έβδομη η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5% και όγδοη η Φωνή Λογικής με 4,1% (από 3,7%).

Πώς αποτιμάται η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα

Αναφορικά με την άποψη των πολιτών για το νέο κόμμα Τσίπρα, πριν διεξαχθεί η επίσημη ανακοίνωση του ονόματος και η παρουσίαση στο Θησείο, αυτή η επιστροφή δεν αποτιμάται θετικά (Πίνακας ΙΙΙ).

Στην ερώτηση εάν ήταν αναγκαία η επιστροφή Τσίπρα λόγω αδυναμίας της υπάρχουσας αξιωματικής αντιπολίτευσης, το 61,6% απαντά αρνητικά (46,7% «σίγουρα όχι», 14,9% «μάλλον όχι») έναντι 33,6% θετικά.

Το εύρημα της δημοσκόπησης παρουσιάζει αντιφάσεις, καθώς ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει συμπιεστεί κάτω από 10%, η κοινή γνώμη δεν αναγνωρίζει ρητά «κενό» στην αξιωματική αντιπολίτευση, υποδηλώνοντας ότι η δυναμική του Τσίπρα τροφοδοτείται περισσότερο από συμβολικά παρά από στρατηγικά κίνητρα.

Πίνακας III

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι μόνο ένα 34,0% πιστεύει ότι ο Τσίπρας θα αποτελέσει παράγοντα συσπείρωσης του κεντροαριστερού χώρου (9,8% «σίγουρα ναι», 24,2% «μάλλον ναι»), ενώ 56,1% απαντά αρνητικά.

Στο ερώτημα εάν διαθέτει τη δύναμη να σταθεί ως αντίπαλο δέος στη ΝΔ, οι απόψεις είναι σχεδόν διχασμένες (38,9% ναι, 52,0% όχι), ενώ στο πιο φιλόδοξο σενάριο, να βγει πρώτο κόμμα, το 81,9% απαντά αρνητικά (61,3% «σίγουρα όχι», 20,6% «μάλλον όχι»).

Διαβάστε επίσης: Ο Χειλάκης και το «πολύ καλά φυλαγμένο μυστικό» του Τσίπρα: «Έχω υπογράψει τη διακήρυξη του ΕΛΑΣ»

Η άποψη των πολιτών για το κόμμα Καρυστιανού

Στο συμβολικό επίπεδο, το 58,8% θεωρεί ότι το συγκεκριμένο κόμμα εκφράζει την αγανάκτηση της κοινωνίας απέναντι στο πολιτικό σύστημα (28,9% «σίγουρα ναι», 29,9% «μάλλον ναι»), έναντι μόλις 35,3% αρνητικών απαντήσεων. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία παραμένει, στη συνείδηση των πολιτών, πρωτίστως κίνημα διαμαρτυρίας.

Παράλληλα, το 61,6% θεωρεί ότι θα προσελκύσει κυρίως ψηφοφόρους που σήμερα δηλώνουν αποχή ή αναποφάσιστους (15,8% «σίγουρα ναι», 45,8% «μάλλον ναι»).

Πίνακας IV

Αναφορικά με την εμπιστοσύνη στην πολιτική συγκρότηση του εγχειρήματος, αυτή καθίσταται περιορισμένη: μόλις 17,8% πιστεύει ότι διαθέτει την πολιτική συγκρότηση για να λειτουργήσει ως αξιόπιστο κόμμα εξουσίας, ενώ 73,2% απαντά αρνητικά (27,3% «μάλλον όχι», 45,9% «σίγουρα όχι»).

Αντίστοιχα, το 65,5% πιστεύει ότι θα εξαντληθεί γρήγορα ως φαινόμενο και θα μειωθεί η επιρροή της.

Η ακτινογραφία του ΠΑΣΟΚ

Η αποτίμηση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στο νέο τοπίο είναι ίσως το πιο κρίσιμο εύρημα της έρευνας (Πίνακας V).

Το 60,6% θεωρεί ότι θα χάσει σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων του προς το κόμμα Τσίπρα (20,7% «σίγουρα ναι», 39,9% «μάλλον ναι»), έναντι μόλις 32,4% που το αρνείται.

Πίνακας V

Συμπληρωματικά, μόλις 38,2% πιστεύει ότι το ΠΑΣΟΚ θα διατηρήσει την ηγεμονία του στον κεντροαριστερό χώρο (6,0% «σίγουρα ναι», 32,2% «μάλλον ναι»), ενώ 51,9% απαντά αρνητικά.

Η εικόνα του ΠΑΣΟΚ ως «φυσικού» δεύτερου κόμματος, που είχε εδραιωθεί τους τελευταίους μήνες, φαίνεται να διαλύεται. Παράλληλα, το 29,6% πιστεύει ότι μέρος των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ θα μετακινηθεί προς τη ΝΔ, λόγω της αυξημένης πόλωσης που φέρνει η επιστροφή του κ. Τσίπρα, εύρημα που συμβαδίζει με την παρατηρούμενη ανάκαμψη της ΝΔ στην παρούσα μέτρηση.

Ενα τμήμα του κεντρώου χώρου του ΠΑΣΟΚ φαίνεται να βλέπει τη ΝΔ ως ασφαλέστερη επιλογή σε ένα ρευστό περιβάλλον με δύο νέους «αντισυστημικούς» πόλους.

Τέλος, στο πιο πολιτικά καθοριστικό ερώτημα, εάν το ΠΑΣΟΚ παραμένει η πιο πιθανή εναλλακτική διακυβέρνησης απέναντι στη ΝΔ, η κοινή γνώμη είναι σχεδόν ισοδύναμα διχασμένη: 37,6% ναι, 55,0% όχι.