Δημήτρης Φιλιππίδης για τον πατέρα του: «Ακόμη και σήμερα δεν τον αναγνωρίζω – Σκέφτηκα να τον παρατήσω»

Σε μια εκ βάθρων και άκρως εξομολογητική συνέντευξη προχώρησε ο Δημήτρης Φιλιππίδης στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο, ανοίγοντας την καρδιά του για την πολυκύμαντη σχέση με τον πατέρα του, Πέτρο Φιλιππίδη.

Θυμίζουμε ότι ο γνωστός ηθοποιός καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης οκτώ ετών με αναστολή, χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών, για δύο απόπειρες βιασμό. Αυτή την περίοδο, ο Πέτρος Φιλιππίδης έχει προσφύγει στον Άρειο Πάγο, συνεχίζοντας τον δικαστικό του αγώνα σε μια προσπάθεια για να δικαιωθεί.

Μιλώντας για το χρονικό διάστημα που οι καταγγελίες είδαν το φως της δημοσιότητας, ο γιος του ηθοποιού περιέγραψε με απόλυτη ειλικρίνεια τον φόβο και το βάρος που κλήθηκε να σηκώσει: «Είχα μία εικόνα ότι κάτι πρόκειται να συμβεί αφού ξεκίνησε η ιστορία με την κυρία Δούκα.

Αλλά δεν ήξερα ακριβώς τι θα είναι, ήξερα ότι θα γίνει κάποια καταγγελία, δεν ήξερα ακριβώς τι. Στην αρχή νομίζω αυτό που τα κυρίευσε όλα ήταν ο φόβος. Ο φόβος και προσωπικά για το τι θα είμαι ας πούμε, ο γιος αυτουνού που κατηγορείται. Όταν πρωτοέσκασε, αυτομάτως άρχισα να σκέφτομαι τα πιθανά ενδεχόμενα.

Δεν μπορείς τη στιγμή της κρίσης να πας να ρωτήσεις τι συνέβη. Δηλαδή δεν μπορείς. Δεν μπορώ. Είμαι άνθρωπος που θέλω πρώτα να διαχειριστώ τα πράγματα και μετά να τα συζητήσω. Αυτή τη διαδικασία την βάζεις λίγο στην άκρη. Εγώ αυτό έκανα δηλαδή.

Έκανα μία συζήτηση σε πρώτη φάση και τη σταμάτησα εγώ, λέγοντας ότι θα τη συνεχίσουμε. Τώρα πάμε να διαχειριστούμε αυτό που έρχεται. Γιατί καλώς ή κακώς είμαι και ο πιο ψύχραιμος της οικογένειας.

Δηλαδή κάπως έχω την ψυχραιμία να διαχειριστώ τα πράγματα καλύτερα από τους γονείς μου πλέον. Και για μένα εκεί έρχεται κι η απόδειξη του ότι ενηλικιώθηκα. Ότι αυτές οι μέρες, ήταν οι μέρες που έγινα μεγάλο παιδάκι πια».

Στη συνέχεια της συζήτησης, ο Δημήτρης Φιλιππίδης προχώρησε σε μια σκληρή αλλά ώριμη αποτίμηση της κατάστασης, αναφερόμενος στην αποκαθήλωση του πατέρα του και στις εσωτερικές συγκρούσεις που βίωσε ο ίδιος: «Θεωρώ ότι το γεγονός ότι ταπεινώθηκε αυτός ο άνθρωπος, του κάνει πολύ καλό. Και στο λέω πολύ ειλικρινά.

Δεν ξέρω αν αυτός είναι ο τρόπος και αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ το πώς ταπεινώνεται κάποιος, αλλά σαν αποτέλεσμα είναι πολύ χρήσιμο.

Είναι μάθημα και για τον ίδιο, σπουδαίο μάθημα, και για εμένα και για την οικογένειά μου και για τη μητέρα μου και για όλους θεωρώ. Το σκέφτηκα να τον παρατήσω. Εγώ, προσωπικά».