Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Τι ώρα παίζουν την Κυριακή - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ την Κυριακή (26/10) στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 8η αγωνιστική της Superleague με σέντρα στις 21:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 1.
Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από την βαριά ήττα με 6-1 στη Βαρκελώνη από τη Μπαρτσελόνα για το Champions League και θέλουν μόνο νίκη ώστε να παραμείνουν στο κυνήγι του ΠΑΟΚ, που βρίσκεται ένα βαθμό μπροστά, στην κορυφή της βαθμολογίας.
Η «Ένωση» με τη σειρά της, κατεβαίνει στο Φάληρο με ανεβασμένο ηθικό μετά το εντυπωσιακό 6-0 επί της Αμπερντίν για το Conference League, με στόχο το θετικό αποτέλεσμα ώστε να μη χάσει την επαφή της με την κορυφή.
Οι δύο αντίπαλοι βρίσκονται στη δεύτερη θέση με 16 βαθμούς, έναν λιγότερο από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ.
Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής:
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
- Κηφισιά - Παναιτωλικός 17:00
- Πανσερραϊκός - ΑΕΛ 19:30
- ΟΦΗ - Ατρόμητος 20:00
Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
- Λεβαδειακός - Άρης 17:00
- Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR 17:30
- ΠΑΟΚ - Βόλος 19:30
- Ολυμπιακός - ΑΕΚ 21:00
