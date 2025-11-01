Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν: Τι ώρα παίζουν την Τρίτη - Το κανάλι που το δείχνει

Μετά από τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια και τις ήττες σε Λονδίνο και Βαρκελώνη, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο «Καραϊσκάκης» για την 4η αγωνιστική του Champions League. Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν την Τρίτη 4/11, στις 22:00 με ζωντανή μετάδοση από το Cosmote Sports 1.
Ο Ολυμπιακός αναζητά την πρώτη του νίκη στη φετινή διοργάνωση καθώς μετά από την ισοπαλία με την Πάφο στην πρεμιέρα ηττήθηκε κατά σειρά από την Άρσεναλ και από την Μπαρτσελόνα. Αποτέλεσμα να βρίσκεται μόλις στην 33η θέση της βαθμολογίας με 1 βαθμό.
Από την άλλη η ολλανδική Αϊντχόφεν, άρχισε με εντός έδρας ήττα από την Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ, στη συνέχεια απέσπασε ισοπαλία στην έδρα της Λεβερκούζεν ενώ την προηγούμενη αγωνιστική σκόρπισε τη Νάπολι με 6-2!
