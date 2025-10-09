Μενού

Ολυμπιακός: Απέρριψε πρόταση - μαμούθ της Μπράιτον σύμφωνα με τους Ιταλούς

Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως είπε «όχι» σε μεγάλη πρόταση της Μπράιτον για τον Χρήστο Μουζακίτη.

Χρήστος Μουζακίτης
Ο Χρήστος Μουζακίτης του Ολυμπιακού | Eurokinissi/ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Πηγές από την Ιταλία αποκάλυψαν πως ο Ολυμπιακός αρνήθηκε μία μεγάλη πρόταση για την πώληση του Χρήστου Μουζακίτη από το εξωτερικό.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σίρα, η Μπράιτον φέρεται να κατέθεσε πρόταση ύψους 40 εκατ. ευρώ για την αγορά του 20χρονου χαφ το περασμένο καλοκαίρι.

Υπενθυμίζεται ότι το φετινό καλοκαίρι, οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν τη μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία τους καθώς έβαλαν στα ταμεία τους σχεδόν 40 εκατ. ευρώ από τη μεταγραφή του Μπάμπη Κωστούλα στην Μπράιτον.

 

