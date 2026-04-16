Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 85-76: Πρώτος, καλύτερος και πάει να σπάσει την «κατάρα»

Πρώτος και πάλι, όπως και πέρυσι! Για δεύτερη διαδοχική χρονιά και τρίτη συνολικά από τη σεζόν 2021-22, από τότε δηλαδή που μετρά τέσσερα σερί φάιναλ φορ Euroleague, ο Ολυμπιακός κοιτάζει αφ’ υψηλού τις υπόλοιπες 19 ομάδες στη «γραμμή του φίνις» της regular season.

Η... κατάρα που θέλει την πρώτη ομάδα της κανονικής περιόδου να μην έχει κατακτήσει ποτέ έως σήμερα τη Euroleague δεν επηρέασε τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα. Απέδειξαν πως δεν τους αρκούσε το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ, δεν θα συμβιβαζόντουσαν με τη 2η θέση, στον δρόμο προς το φάιναλ φορ στο Telekom Center Athens, το τριήμερο 24-26 Μαΐου.

Οι παίκτες της ομάδας του Πειραιά ήθελαν και τη νίκη επί της αδιάφορης βαθμολογικά Αρμάνι Μιλάνο στην 38η και τελευταία αγωνιστική για να «σφραγίσουν» την πρωτιά και να μην εξαρτώνται από τη Βαλένθια. Και την πήραν με 85-76 παρά τα 15/36 τρίποντα της ιταλικής ομάδας που δεν είχε τίποτα να χάσει, αλλά και τίποτα να κερδίζει και έπαιζε χωρίς άγχος.

Βεζένκοφ (20π.), Ντόρσεϊ (18π.) και Μιλουτίνοφ (13π., 15ρ. και κορυφαίος ριμπάουντ της regular season αφήνοντας στη 2η θέση τον Τζέιλεν Χορντ) «υπέγραψαν» την 26η νίκη του Ολυμπιακού στον «Μαραθώνιο» των 38 αγωνιστικών της κανονικής περιόδου (26-12). Με 17-21 αποχαιρετά τη σεζόν η Αρμάνι Μιλάνο που πήρε 24 πόντους από τον Σέιβον Σιλντς με 5/11 τρίποντα και 13 από τον Άρμονι Μπρουκς.

Πλέον, ο Ολυμπιακός έχει την... πολυτέλεια πρώτα να ξεκουραστεί και εν συνεχεία να προετοιμαστεί έως ότου ολοκληρωθούν τα Play In και μάθει ποια ομάδα θα είναι 8η και επομένως θα βρεθεί στον δρόμο του... στην προσπάθεια να σηκώσει το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο, σε ένα 5ο διαδοχικό φάιναλ φορ.

Τα δεκάλεπτα: 26-23, 47-45, 68-55, 85-76

Οι συνθέσεις:

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 2, Ουόρντ 2, Φαλ, Βεζένκοφ 20 (1), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 18 (2), Πίτερς 2, Μιλουτίνοφ 13, Τζόσεφ 5 (1), Χολ 14, ΜακΚίσικ 3, Φουρνιέ 6 (2).

Αρμάνι Μιλάνο (Τζιουζέπε Ποέτα): Μανιόν 8 (2), Έλις 3, Μπούκερ 7 (1), Τονούτ, Μπολμάρο 9 (1), Μπρουκς 13 (3), Ρίτσι 6 (2), Σιλντς 24 (5), Νίμπο 3, Ντάνστον, Σεστίνα 3 (1).