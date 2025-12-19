Ολυμπιακός – Βιλερμπάν 107 – 84: Ξέσπασμα με κατοστάρα και επιστροφή στις νίκες

Απέναντι σε μία ομάδα που δεν ενδείκνυται για... συμπεράσματα, την ουραγό Βιλερμπάν, ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες μετά από τρεις διαδοχικές ήττες, επικρατώντας με 107-84, στο ΣΕΦ, για την 17η αγωνιστική της Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» θα κάνουν Χριστούγεννα με χαμόγελα, μετά την απογοήτευση για τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα στη διοργάνωση.

Ο Ολυμπιακός που δεν είχε τους τραυματίες Ουόρντ, ΜακΚίσικ (ο Μόντε Μόρις θα κάνει ντεμπούτο με τον Κολοσσό) ανέβηκε στο 9-7 με αγώνα λιγότερο λόγω της αναβολής του αγώνα του με τη Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ. Η Βιλερμπάν είναι τελευταία με ρεκόρ 4-13.

Η ομάδα του Πειραιά οικοδόμησε διψήφια διαφορά από την 1η περίοδο, τη συντήρησε με πολυφωνία στην επίθεση και αποτελεσματικότητα στην άμυνα, με τον Μπαρτζώκα να έχει την ευκαιρία να ρίξει τους Σέιμπεν Λι και Όμηρο Νετζήπογλου στο παρκέ στο τέλος.

Πρώτος σκόρερ των «ερυθρόλευκων» αναδείχτηκε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 22 πόντους (4/8 τρίποντα) και 6 ασίστ, ο Εβάν Φουρνιέ σημείωσε 21 πόντους με 2/3 τρίποντα, ο Σάσα Βεζένκοφ πέτυχε 17 πόντους με 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ διψήφιοι ήταν Νιλικίνα (11π.), Μιλουτίνοφ (10π.,6ρ.) και Χολ (10π.). Ο Πίτερς, σε μια βραδιά που ήταν άστοχος έξω από τη γραμμή του τριπόντου (2/6) σημείωσε 6 πόντους και μάζεψε 7 ριμπάουντ.

Η Βιλερμπάν που δεν είχε τον κορυφαίο παίκτη της Νάντο ντε Κολό (τραυματίας) υπέπεσε σε 16 λάθη (9 ο Ολυμπιακός) και είχε διψήφιους δύο παίκτες, τους Σακίλ Χάρισον (11π.) και Έντουιν Τζάκσον (10π.).

Τραυματίστηκε σοβαρά στην 3η περίοδο ο Αρμέλ Τραορέ από πλευράς Βιλερμπάν και πήρε τον δρόμο προς τ’ αποδυτήρια υποβασταζόμενος.

Τα δεκάλεπτα: 26-14, 44-34, 75-56, 107-84

Οι συνθέσεις:

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ, Νιλικίνα 11 (1), Λι 3 (1), Βεζένκοφ 17 (1), Παπανικολάου 5 (1), Νετζήπογλου 2, Ντόρσεϊ 22 (4), Πίτερς 6 (2), Μιλουτίνοφ 10, Χολ 10, Φουρνιέ 21 (2).

Βιλερμπάν (Πιερίκ Πουπέ): Αταμνά 6, Χάρισον 11, Ερτέλ 9 (1), Αζινσά 8 (1), Μασά 4, Τζάκσον 10 (2), Λάιτι 6 (2), Εντιαγέ 6, Ουάτσον 9 (1), Βοτιέ 7, Τραορέ 8.