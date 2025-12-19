Ολυμπιακός - Βιλερμπάν: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Βιλερμπάν απόψε (19/12) στη Βαρκελώνη για την 17η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:15 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από ένα αρνητικό σερί τριών ηττών και ψάχνουν αντίδραση απέναντι στην ουραγό της διοργάνωσης.

Ο Μόντε Μόρις βρίσκεται από την Κυριακή (14/12) στην Ελλάδα και θα κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού στο ματς της Stoiximan GBL την Κυριακή (13:00) κόντρα στον Κολοσσό στο ΣΕΦ όπως τόνισε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Η γαλλική ομάδα κέρδισε την περασμένη αγωνιστική την Μπάγερν εντός έδρας με 76-74 και με ρεκόρ 4-12 βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Αμφίβολος ο Ντε Κολό που έχει ενοχλήσεις στο αριστερό πόδι.