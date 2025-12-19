Μενού

Ολυμπιακός - Βιλερμπάν: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί απόψε (19/12) την Βιλερμπάν για την 17η αγωνιστική της Euroleague στο Βελιγράδι. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Reader symbol
Newsroom
Ολυμπιακός - Βαλένθια
Στιγμιότυπο από το ματς Ολυμπιακός - Βαλένθια | Eurokinissi/KLODIAN LATO
  • Α-
  • Α+

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Βιλερμπάν απόψε (19/12) στη Βαρκελώνη για την 17η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:15 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από ένα αρνητικό σερί τριών ηττών και ψάχνουν αντίδραση απέναντι στην ουραγό της διοργάνωσης.

Ο Μόντε Μόρις βρίσκεται από την Κυριακή (14/12) στην Ελλάδα και θα κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού στο ματς της Stoiximan GBL την Κυριακή (13:00) κόντρα στον Κολοσσό στο ΣΕΦ όπως τόνισε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας. 

Η γαλλική ομάδα κέρδισε την περασμένη αγωνιστική την Μπάγερν εντός έδρας με 76-74 και με ρεκόρ 4-12 βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Αμφίβολος ο Ντε Κολό που έχει ενοχλήσεις στο αριστερό πόδι.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ