Ολυμπιακός: Το βίντεο με τα παρασκήνια της media day

Ο Ολυμπιακός παρουσίασε τα παρασκήνια από τη media day ενόψει της νέας σεζόν.

Ολυμπιακός - μπάσκετ
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας με παίκτες του Ολυμπιακού | Eurokinissi/ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ
Λίγες ημέρες πριν την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου, ο Ολυμπιακός μετρά αντίστροφα για το τζάμπολ στη Ρόδο και το Stoiximan Super Cup και στη συνέχεια στην Euroleague και στη Stoiximan GBL.

Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν στα social media βίντεο από τη media day, δείχνοντας με στιγμιότυπα το ευχάριστο κλίμα στην ομάδα λίγο πριν το πρώτο επίσημο τζάμποολ

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα φόρεσαν τις νέες εμφανίσεις που θα χρησιμοποιεί ο σύλλογος για τη σεζόν του 2025-226.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Καρδίτσα στη Ρόδο, την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 20:30.

Σε περίπτωση νίκης θα αντιμετωπίσει στον τελικό του Σαββάτου (27/9, 20:00), τον νικητή του δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Προμηθέα Πατρών.

Δείτε το βίντεο:

 

