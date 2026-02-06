Μενού

Ολυμπιακός - Βίρτους Μπολόνια 109 - 77: Άνετο τριψήφιο σκορ για τους Πειραιώτες στο ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στο παιχνίδι απέναντι στην Βίρτους στο ΣΕΦ, παίρνοντας μια άνετη νίκη κόντρα στους Ιταλούς με 109-77.

Μια άνετη νίκη με τριψήφιο σκoρ πέτυχε ο Ολυμπιακός απέναντι στην Βίρτους στο παιχνίδι στο ΣΕΦ, με την ομάδα του Πειραιά να επικρατεί με το επιβλητικό +32 (109-77).

Μετά από το πρώτο δεκάλεπτο, στο οποίο η Βίρτους μπήκε δυναμικά, ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανακάμψει και να κυριαρχήσει, τόσο με την άμυνά του, όσο και με την εξαιρετική του επίθεση.

Αυτό το αποτέλεσμα ανέβασε τον Ολυμπιακό στο 17-9, με την Βίρτους να υποχωρεί στο 12-15.

Ολυμπιακός - Βίρτους Μπολόνια: Το ματς

Ο Ολυμπιακός δεν έκανε εντυπωσιακό ξεκίνημα, με τον Τζέιλοου να κάνει ζημιά (9π.) στο 4’ το σκορ έγινε 8-12. Η αγωνιστική άνοδος του Βεζένκοβ βοήθησε τον Ολυμπιακό να πάρει εκείνος τα ηνία μετά από λίγο (16-14, 6’), όμως ο Έντουαρντς έφτασε τους 8 πόντους και έκανε το σκορ 16-19.

Δύο απανωτά τρίποντα του Ντόρσεϊ έδωσαν λύση στον Ολυμπιακό, ενώ ο 10ος πόντους του Βεζένκοβ διαμόρφωσε το 24-23 του δεκαλέπτου.

Η Βίρτους κατάφερε να παραμείνει για λίγο ακόμα κοντά στο σκορ (31-27, 12’), ωστόσο στη συνέχεια το παιχνίδι είχε μοναδικό πρωταγωνιστή τον Ολυμπιακό. Ο Φουρνιέ βρήκε το χέρι του, η άμυνα έσφιξε ακόμη περισσότερο και με ένα επιμέρους 18-1 το σκορ έγινε 49-28 στο 16’.

Η κατάσταση δεν άλλαξε ούτε στην συνέχεια, καθώς, παρότι η Βίρτους βρήκε σκορ, η διαφορά δεν μειώθηκε, με το ημίχρονο να κλείνει εν τέλει στο 61-34.

Ο Ολυμπιακός δεν άφησε ποτέ το πόδι από το γκάζι, με την διαφορά να συνεχίζει να αυξάνεται, ξεπερνώντας το +30 (70-40, 23’). Εν τέλει το δεκάλεπτο έκλεισε με το εντυπωσιακό 89-50 και το υπόλοιπο της αναμέτρησης έμοιαζε (και ήταν) τυπική διαδικασία. Τελικό σκορ 109-77 και νίκη για τον Ολυμπιακό!

