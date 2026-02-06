Μενού

Ολυμπιακός - Βίρτους Μπολόνια: «Ερωτευμένος» ο Φουρνιέ με Μπαρτζώκα - Φόρεσε φανέλα με το πρόσωπό του

Ο Εβάν Φουρνιέ επέλεξε να φορέσει μπλούζα με το πρόσωπο του Γιώργου Μπαρτζώκα πριν την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Βίρτους Μπολόνια.

Ο Εβάν Φουρνιέ με μπλούζα Μπαρτζώκα | Eurokinissi/KLODIAN LATO
Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει στο ΣΕΦ την Βίρτους Μπολόνια (21:15, Novasports Prime, live Gazzetta) για την 27η αγωνιστική της Euroleague και θέλει να τελειώσει με θετικό τρόπο τη διαβολοβδομάδα.

Ο Εβάν Φουρνιέ έκανε μία... ξεχωριστική στυλιστική επιλογή φορώντας μπλούζα κατά την άφιξή του στο ΣΕΦ με το πρόσωπο του Γιώργου Μπαρτζώκα που κάνει τη χαρακτηριστική χειρονομία της «σιωπής».

