Ολυμπιακός - Βίρτους Μπολόνια: «Ερωτευμένος» ο Φουρνιέ με Μπαρτζώκα - Φόρεσε φανέλα με το πρόσωπό του

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει στο ΣΕΦ την Βίρτους Μπολόνια (21:15, Novasports Prime, live Gazzetta) για την 27η αγωνιστική της Euroleague και θέλει να τελειώσει με θετικό τρόπο τη διαβολοβδομάδα.

Ο Εβάν Φουρνιέ έκανε μία... ξεχωριστική στυλιστική επιλογή φορώντας μπλούζα κατά την άφιξή του στο ΣΕΦ με το πρόσωπο του Γιώργου Μπαρτζώκα που κάνει τη χαρακτηριστική χειρονομία της «σιωπής».

