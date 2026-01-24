Oλυμπιακός – Βόλος 1-0: Ο Ελ Καμπί επέστρεψε και «λύτρωσε» τους Πειραιώτες

Σημαντικλη νίκη πήρε ο Ολυμπιακός των πολλών αλλαγών απέναντι στον Βόλο σε επίπεδο Πρωταθλήματος. Χάρη στο γκολ του Ελ Καμπί ξεπέρασε το εντός έδρας εμπόδιο της ομάδας της Θεσσαλίας με σκορ 1-0.
Ο Βάσκος τεχνικός παρέταξε την ομάδα του έχοντας διάταξη 4-2-3-1. O Tζολάκης στην εστία, με τους Μπιανκόν, Καλογερόπουλο, Μάνσα και Μπρούνο μπροστά του.
Οι Καλογερόπουλος και Μπρούνο ήταν στα 2 άκρα Οι Γκαρθία - Σιπιόνι ως δίδυμο στα χαφ, με τον Νασιμέντο στο «10». Ποντένσε - Στρεφέτσα εξτρέμ και φορ ο Ελ Καμπί. Για τον Βόλο από την άλλη ο σχηματισμός είχε ως εξής: Γραμματικάκης - Σόρια, Κάργας, Αγιάκουα, Φορτούνα - Γρόσδης, Τριανταφύλλου - Τζόκα, Χουάνπι, Λάμπρου - Μακνί.
