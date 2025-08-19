Ολυμπιακός: Το Champions League ξεκινάει από τώρα για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ!

Μπορεί η League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ να αρχίζει σε ένα μήνα, με τη συμμετοχή και του Ολυμπιακού, αλλά στην πραγματικότητα για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ η διοργάνωση ξεκινάει από τώρα!

Βλέπετε, σήμερα και αύριο γίνονται τα πρώτα παιχνίδια των πλέι οφ και την άλλη εβδομάδα οι ρεβάνς. Και μέσα από αυτά τα παιχνίδια θα προκύψουν εφτά ομάδες από αυτές που λέμε ότι θα τις ήθελε ο Ολυμπιακός στην κλήρωση του μίνι πρωταθλήματος που θα γίνει σε εννιά ημέρες, στις 28 του μήνα.

