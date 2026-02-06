Ολυμπιακός: Δίωξη του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα για τον Ποντένσε

Η δίωξη προς τον Ντάνιελ Ποντένσε και τους Πειραιώτες ασκήθηκε διότι - όπως αναφέρει η ΕΠΟ στην επίσημη ενημέρωσή της - στον αγώνα ΑΕΚ - Ολυμπιακός κατά την αποχώρηση των ποδοσφαιριστών προς τα αποδυτήρια, ο ποδοσφαιριστής πέταξε προς την κερκίδα που βρίσκονταν θεατές-φίλαθλοι της ομάδας της ΑΕΚ μια μικρή ομπρέλα, δείχνοντας έτσι ανάρμοστη διαγωγή προς αυτούς.
Η ανωτέρω συμπεριφορά δεν τιμωρήθηκε από το διαιτητή του αγώνα διότι διέλαθε της προσοχής του, ενώ δεν αναγράφεται στο φύλλο αγώνος.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Η πιο διάσημη ελληνική βρισιά έγινε viral στην Τουρκία και για όλα ευθύνεται μια σαπουνόπερα
- Υπόθεση κατασκοπείας: Πώς η ΕΥΠ έφτασε στον σμήναρχο - Το κινητό του και ο Κινέζος «χειριστής»
- Ίσως το επάγγελμα του μέλλοντος: Πληρώνει αδρά, έχει να κάνει με τεχνολογία αλλά ευτυχώς όχι με κώδικες
- «Ποτέ κανείς δεν με ταύτισε με παρανομίες»: Η απάντηση Κακούση μετά τις κατηγορίες
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.