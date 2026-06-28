Ολυμπιακός: Έφυγε από τη ζωή η Κανέλλα Χρυσονίδου

Η Κανέλλα Χρυσονίδου, η Υπεύθυνη της Διεύθυνσης Εισιτηρίων της ΚΑΕ Ολυμπιακός, έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας σε θλίψη την οικογένεια των Ερυθρολεύκων.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την Κανέλλα Χρυσονίδο.
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