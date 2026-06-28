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Ολυμπιακός: Έφυγε από τη ζωή η Κανέλλα Χρυσονίδου

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός πενθεί, με τους Ερυθρολεύκους, μέσα από μια συγκινητική ανακοίνωση, να αποχαιρετούν την Κανέλλα Χρυσονίδου, η οποία έφυγε από τη ζωή.

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Κανέλλα Χρυσονίδου
Η Κανέλλα Χρυσονίδου | X/@Olympiacos_BC
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Η Κανέλλα Χρυσονίδου, η Υπεύθυνη της Διεύθυνσης Εισιτηρίων της ΚΑΕ Ολυμπιακός, έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας σε θλίψη την οικογένεια των Ερυθρολεύκων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την Κανέλλα Χρυσονίδο.

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