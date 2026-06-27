Κατερίνα Λιόλιου: Πολύ πριν τον Λογαριασμό ξεσήκωνε το Στην Υγειά Μας τραγουδώντας «Του Αγοριού Απέναντι»

Μετά από μια συνεχώς ανοδική πορεία που είχε η Κατερίνα Λιόλιου όλα τα προηγούμενα χρόνια, φέτος θα μπορούσε να πει κανείς με βεβαιότητα ότι είναι η χρονιά της με τον «Λογαριασμό» να έχει σαρώσει από την πρώτη ημέρα που κυκλοφόρησε, να γίνεται τριπλά πλατινένιος σε χρόνο - ρεκόρ και να χτυπάει πρωτιά σε official IFPI Airplay Chart για 5 εβδομάδες, αλλά και σε Spotify Top50 και Apple Music.

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Εκτός από τις sold out εμφανίσεις στο «σπίτι της», το Romeo Club, η Κατερίνα Λιόλιου έχει ξεκινήσει τη μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία της με τίτλο «Λογαριασμός Summer Tour 2026», ενώ πριν από μερικές ημέρες ανέβηκε στη σκηνή των MAD VMA 2026 με outfit σαν βγαλμένο από κάποιο σίκουελ των «Πειρατών της Καραϊβικής», μια εμφάνιση που συζητήθηκε αρκετά.

«Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ πρώτα απ’ όλους εσάς γιατί, όπως λέω κάθε φορά που εμφανίζομαι και τραγουδάω, το μεγαλύτερο μερίδιο το οφείλω σε εσάς γιατί έγινε από εσάς αυτό το τραγούδι.

Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και μέσα από την καρδιά μου τη δισκογραφική μου εταιρεία, την Panik, ευχαριστώ πολύ», δήλωσε η Κατερίνα Λιόλιου κατά την απονομή του βραβείου «Καλύτερο Λαϊκό Modern» για τον Λογαριασμό στα MAD VMA 2026 χωρίς να μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή της.

Την ίδια βραδιά κέρδισε και το βραβείο «Καλλιτέχνης Λαϊκό Modern», ενώ τραγούδησε στη σκηνή και «Το Δικό Μου DNA» από το πλατινένιο ομότιτλο άλμπουμ της που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2025 από την Panik Platinum, στης οποίας το δυναμικό ανήκει από το 2023.

Μάλιστα, πριν από μερικές ημέρες οι δύο πλευρές ανανέωσαν τη συνεργασία τους.

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Με αφορμή την εμφάνισή της στα MAD VMA 2026, γυρνάμε τον χρόνο λίγο πίσω και πάμε στο φθινόπωρο του 2019 όταν η καστανή τότε Κατερίνα Λιόλιου είχε εμφανιστεί στην εκπομπή «Στην Υγεία Μας Ρε Παιδιά» που παρουσίαζε ο Σπύρος Παπαδόπουλος στον ΣΚΑΪ και είχε ερμηνεύσει αγαπημένα τραγούδια από τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου.

Από τη μία με το τραγούδι «Είμαι Κορίτσι Ζόρικο» από την ταινία «Ο Ξυπόλητος Πρίγκηψ» που έχει τραγουδήσει πρώτη η Ζωζώ Σαπουντζάκη και με το «Του Αγοριού Απέναντι» που είχε ερμηνεύσει η αξέχαστη Μαίρη Χρονοπούλου στην ταινία «Μια Κυρία Στα Μπουζούκια», η Κατερίνα Λιόλιου είχε ξεσηκώσει το κοινό στο πλατό της εκπομπής.

Λίγες εβδομάδες μετά η αγαπημένη τραγουδίστρια είχε εμφανιστεί και πάλι στην εκπομπή, αφιερωμένη στα λαϊκά που λατρέψαμε και είχε ερμηνεύσει το «Μακριά Μου Να Φύγεις» του Πάνου Γαβαλά, αλλά και το «Σ'έχω Κάνει Θεό», ένα από τα πλέον «κλασικά» τραγούδια της Κατερίνας Στανίση, το οποίο γνώρισε μεγάλη επιτυχία και με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Τα παραπάνω βίντεο βρίσκονται στο επίσημο κανάλι της Κατερίνας Λιόλιου στο YouTube, μαζί και με την παρακάτω εμφάνισή της πάλι στο «Στην Υγειά Μας ρε Παιδιά» έναν χρόνο αργότερα και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του 2020 όπου είχε ερμηνεύσει και πάλι αγαπημένα λαϊκά κομμάτια:

Από το «Νυχτολούλουδο» της Δέσποινας Βανδή και την «Αχάριστη Καρδιά» της Νατάσας Θεοδωρίδου μέχρι το «Είχα Κάποτε Μια Αγάπη» από τη σειρά «Της Αγάπης Μαχαιριά» και το «Μία Είναι η Ουσία» της Χαρούλας Αλεξίου.

Λιόλιου για το «Νοικιάστηκε»: «Ανατρίχιασα ολόκληρη όταν το άκουσα»

Εξάλλου, η Κατερίνα Λιόλιου δεν έχει κρύψει την αγάπη της και για τα λεγόμενα «πιο βαριά» λαϊκά τραγούδια, αφού όπως εξήγησε πριν λίγο καιρό στη συνέντευξή της στο Ενώπιος Ενωπίω, από την πρώτη στιγμή που άκουσε το «Νοικιάστηκε», ήθελε να το πει και ας της είχε πει ο Δήμος Αναστασιάδης ότι μάλλον είναι «λίγο βαρύ».

«Έχω ιδιαίτερο συναισθηματικό δέσιμο με το “Νοικιάστηκε”, όχι λόγω Ευρωπαϊκού... Πιστεύω οι φίλοι της ΑΕΚ θα κάνουν καιρό να μου μιλήσουν. Είναι άλλος ο λόγος για μένα.

Το τραγούδι αυτό είναι σημαντική στιγμή γιατί το είχα ντεμάρει λίγο μετά την καραντίνα. Είχα πάει στο στούντιο του Δήμου Αναστασιάδη όπου μου δειγμάτισε άλλα τραγούδια που δεν μου ταίριαξαν.

Κουβέντα στην κουβέντα, του είπα να μου δείξει τον φάκελο με τα παλαιότερα τραγούδια μην φύγω έτσι. Μου το έβαλε με τη φωνή του σε στίχους της εξαιρετικής Ελένης Γιαννατσούλια, θυμάμαι ότι ανατρίχιασα ολόκληρη και του είπα "αυτό θέλω".

Μου είπε "βρε, κορίτσι μου, λίγο βαρύ, πώς θα το πεις;» Και όμως ένιωσα ότι ήταν μια επιλογή που μου βγήκε σε καλό», είχε δηλώσει η Κατερίνα Λιόλιου στον Νίκο Χατζηνικολάου.