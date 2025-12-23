Μενού

Ολυμπιακός: Επίθεση του Καραπαπά σε Λανουά και πυρά σε Γκαγκάτση

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Κώστας Καραπαπάς εξαπέλυσε επίθεση σε Λανουά και ΕΠΟ για την απόφαση να σταματήσει η ανάλυση των επίμαχων φάσεων.

Κώστας Καραπαπάς
Κώστας Καραπαπάς | ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI
Οργή στον Ολυμπιακό για την απόφαση του Στεφάν Λανουά να σταματήσει την ανάλυση των επίμαχων φάσεων έπειτα από κάθε αγωνιστική.

Ο Κώστας Καραπαπάς, αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός και μέλος της επιτροπής επαγγελματικού ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, με αφορμή την κατάργηση του video από την ΚΕΔ, τόνισε ότι αν πρόκειται για απόφαση του Γάλλου, θα πρέπει σύντομα να πάει σπίτι του, ενώ αν είναι απόφαση της ΕΠΟ, τότε αποτεί ντροπή. Ουσιαστικά εξαπέλυσε πυρά και για τον πρόεδρο της ομοσπονδίας Μάκη Γκαγκάτση.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

