Ολυμπιακός: Έξω ο Μόρις, έξω και ο Φουρνιέ κόντρα στη Χάποελ

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη απέναντι στη Ρεάλ με το επιβλητικό 102-85, ανέβηκε στο 24-12 και πλέον είναι μόνος πρώτος στην κορυφή της κατάταξης της Euroleague.

Tώρα οι Πειραιώτες ετοιμάζονται να ταξιδέψουν στη Σόφια, εκεί όπου την Πέμπτη (09/04, 21:05) θα αντιμετωπίσουν την Χάποελ Τελ Αβίβ (22-13) του Δημήτρη Ιτούδη.

