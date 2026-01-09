Μενού

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Ορίστηκε η ημερομηνία της αναμέτρησης

Ορίστηκε από τη EuroLeague η ημερομηνία για το Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε που είχε αναβληθεί.

Reader symbol
Newsroom
Ολυμπιακός - Φουρνιέ
Ο Φουρνιέ στο ματς Ολυμπιακός - Χάποελ | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
  • Α-
  • Α+

Η EuroLeague όρισε τη νέα ημερομηνία για την εντός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε της 14ης αγωνιστικής. Η εξ’ αναβολής αναμέτρηση προγραμματίστηκε για τις 17 Μαρτίου (21:15) σύμφωνα με την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Υπενθυμίζουμε ότι ο αγώνας είχε αναβληθεί κατόπιν απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση, έπειτα από σχετική ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που επικρατούσαν εκείνη την ημέρα στην Αττική.

Πηγή: gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ