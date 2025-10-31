Ολυμπιακός: Γιατί ο Μεντιλίμπαρ μίλησε έτσι στον Μουζακίτη

O τηλεοπτικός φακός έπιασε τον Μεντιλίμπαρ να λέει «μπράβο» στον Μουζακίτη την στιγμή της αντικατάστασης του στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Βόλο για το Κύπελλο.

«Καλό παιχνίδι», είπε ο προπονητής στον παίκτη του. Γιατί έμεινε ευχαριστημένος από τον μικρό, ο πάντα απαιτητικός Βάσκος; Κατά την γνώμη μου ο κύριος λόγος έχει να κάνει με την ανταπόκριση του Μούζα στα ανασταλτικά του καθήκοντα.

Όταν έκανε λάθος ο Σιπιόνι στα πρώτα λεπτά κι έβγαλε αντεπίθεση ο Βόλος, ο Μουζακίτης ήταν αυτός που με γρήγορη επιστροφή, σταμάτησε και δη με εντυπωσιακό τρόπο την αντίπαλη κόντρα επίθεση.

