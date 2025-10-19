Ολυμπιακός: Γιατί ο Μπαρτζώκας δεν αναφέρθηκε στον Έβανς όταν ρωτήθηκε για τους τραυματίες

Ο Ολυμπιακός βλέπει σιγά - σιγά φώς στο τούνελ σε ό,τι έχει να κάνει με τους τραυματίες, καθώς οι Φουρνιέ και Γουόκαπ επέστρεψαν, ενώ μπαίνουμε στην τελική ευθεία και για τους επόμενους.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ρωτήθηκε για τον Σακίλ ΜακΚίσικ και αποκάλυψε πως ο παίκτης έχει ήδη προπονηθεί στο 5-5 και πως, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, την Παρασκευή θα αγωνιστεί στο παιχνίδι κόντρα στην Μπάγερν.

Γιατί όμως δεν μίλησε και για τον Κίναν Έβανς;

