Ολυμπιακός, Γουόκαπ: Δεν τα παρατάει η Ντουμπάι, ανέβασε την προσφορά της

Σε μία off season, που για τους πρωταθλητές Ευρώπης, έχει εξελιχθεί ως η πιο ήρεμη, ξεκούραστη και λιγότερο αγχωτική των τελευταίων ετών (πολύ απλά επειδή «μαγείρεψαν» πολύ πριν... πεινάσουν), η υπόθεση Γουόκαπ ήρθε εντελώς απρόσμενα να προσθέσει το «αλατοπίπερο» που έλλειπε από την μετεγγραφική άπνοια που επικρατεί στο «λιμάνι».

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