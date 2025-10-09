Ολυμπιακός: Χάνει το ντέρμπι με Παναθηναϊκό ο Γουόκαπ, εκτός για 2-3 εβδομάδες

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ντουμπάι BC στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της EuroLeague, ωστόσο τα προβλήματα των «ερυθρόλευκων» πληθαίνουν. Ο Τόμας Γουόκαπ θα αναγκαστεί να χάσε τις επόμενες 2-3 εβδομάδες κάτι που σημαίνει πως δεν θα μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του κόντρα στη Ντουμπάι BC (10/10 - 21:15) και στον Παναθηναϊκό 12/10, μεταξύ άλλων.

