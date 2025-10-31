Ολυμπιακός - Χάποελ Τελ Αβίβ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί απόψε (31/10) στο ΣΕΦ την Χάποελ Τελ Αβίβ για την 8η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:15 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Δεύτερο σερί εντός έδρας ματς για τους «ερυθρόλευκους» που προέρχονται από ήττα με 92-87 από τη Μονακό και απέναντί τους έχουν την πρωτοπόρο της διοργάνωσης με ρεκόρ 6-1.

Την περασμένη αγωνιστική, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη επικράτησε της Παρτίζαν με 97-84 και συνεχίζει την ξέφρενη πορεία της.