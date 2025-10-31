Ολυμπιακός – Χαποέλ Τελ Αβίβ 62 – 58: Τεράστια νίκη... διά πυρός και σιδήρου

Ο Ολυμπιακός πήρε ώθηση στο δεύτερο ημίχρονο μέσα από την άμυνα του και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague, βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 5-3.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 62-58 της Χάποελ Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ, για την 8η αγωνιστική, υποχρεώνοντας την πρωτοπόρο ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη στη δεύτερη εφετινή ήττα της.

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 33-39, 44-43, 62-58

Περισσότερα σε λίγο...