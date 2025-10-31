Μενού

Ολυμπιακός – Χαποέλ Τελ Αβίβ 62 – 58: Τεράστια νίκη... διά πυρός και σιδήρου

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα κερδίζοντας το θρίλερ με την Χαποέλ ΤελΑβίβ 62 – 58.

Reader symbol
Newsroom
olympiacos
Τεράστια νίκη του Ολυμπιακού επί της Χάποελ Τελ Αβίβ | eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Ο Ολυμπιακός πήρε ώθηση στο δεύτερο ημίχρονο μέσα από την άμυνα του και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague, βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 5-3.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 62-58 της Χάποελ Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ, για την 8η αγωνιστική, υποχρεώνοντας την πρωτοπόρο ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη στη δεύτερη εφετινή ήττα της. 

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 33-39, 44-43, 62-58

Περισσότερα σε λίγο...

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ