Ολυμπιακός: Η 11άδα του Μεντιλίμπαρ για τον αγώνα με τη Μπαρτσελόνα με Ντάνι Γκαρθία και Ζέλσον

Βασικοί ξεκινούν τόσο ο Γκαρθία όσο και ο Ζέλσον και πρακτικά εκπλήξεις δεν υφίστανται από πλευράς Μεντιλίμπαρ. Η διάταξη του Ολυμπιακού για τον αγώνα του Μονζουίκ με τη Μπαρτσελόνα έχει ως εξής: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο και Κοστίνια, κέντρο με Ντάνι Γκαρθία και Έσε και τριάδα πίσω από τον Ελ Καμπί με Τσικίνιο, Ποντένσε και Ζέλσον.
