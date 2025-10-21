Μενού

Ολυμπιακός: Η 11άδα του Μεντιλίμπαρ για τον αγώνα με τη Μπαρτσελόνα με Ντάνι Γκαρθία και Ζέλσον

Έγιναν επίσημα γνωστές οι αποφάσεις του κόουτς Μεντιλίμπαρ για το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ | Εurokinissi/ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Βασικοί ξεκινούν τόσο ο Γκαρθία όσο και ο Ζέλσον και πρακτικά εκπλήξεις δεν υφίστανται από πλευράς Μεντιλίμπαρ. Η διάταξη του Ολυμπιακού για τον αγώνα του Μονζουίκ με τη Μπαρτσελόνα έχει ως εξής: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο και Κοστίνια, κέντρο με Ντάνι Γκαρθία και Έσε και τριάδα πίσω από τον Ελ Καμπί με Τσικίνιο, Ποντένσε και Ζέλσον.

