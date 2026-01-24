Μενού

Ολυμπιακός: Η λογική πίσω από την υπογραφή του Κόρι Τζόσεφ

Ο Δημήτρης Κατσώνης (Hoopfellas) αναλύει στο Gazzetta την απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ από τον Ολυμπιακό.

Newsroom
Cory-Joseph
Κόρι Τζόσεφ | olympiakosbc
Με μια κίνηση που κανείς δεν περίμενε, ο Ολυμπιακός προσθέτει ακόμα περισσότερο ποιοτικό βάθος στην περιφερειακή του γραμμή φέρνοντας στον Πειραιά τον βετεράνο NBAer Κόρι Τζόσεφ.

Oι ερυθρόλευκοι δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη πλέον. Σε μια σεζόν όπου η εικόνα τους τον τελευταίο καιρό είναι ενδεικτική πλέον των προδιαγραφών αυτού του συνόλου, προχωρούν σε μια ποιοτική προσθήκη για μην «πέσουν εκ των έσω» (εσωτερικό πρόβλημα που σχετίζεται με απουσίες/τραυματισμούς). Οι ομάδες άλλωστε στελεχώνονται πάντα λαμβάνοντας υπόψιν το χειρότερο σενάριο.

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr

