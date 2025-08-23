Ολυμπιακός: Η «προφητεία» του Κώστα Νικολακόπουλου για το γκολ του Γιαζίτσι

Ο Ολυμπιακός είχε αγκαλιάσει την... γκέλα απέναντι στον Αστέρα AKTOR και ο Γιουσούφ Γιαζίτσι ήρθε σαν από μηχανής Θεός για να αλλάξει την ιστορία της πρεμιέρας του στη φετινή Stoiximan Superleague.
Ο Τούρκος χαφ με απίστευτο κεραυνό εκτός περιοχής άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη στο 90+3' και ταυτόχρονα... δικαίωσε την «προφητεία» του Κώστα Νικολακόπουλου, όπως την ξεδίπλωσε στο blog του λίγες ώρες πριν την «ύπουλη» αναμέτρηση κόντρα στον Αστέρα AKTOR.
Διαβάστε τη συνέχεια στο gazzetta.gr.
Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.