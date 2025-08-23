Ολυμπιακός: Η «προφητεία» του Κώστα Νικολακόπουλου για το γκολ του Γιαζίτσι

Ο Ολυμπιακός είχε αγκαλιάσει την... γκέλα απέναντι στον Αστέρα AKTOR και ο Γιουσούφ Γιαζίτσι ήρθε σαν από μηχανής Θεός για να αλλάξει την ιστορία της πρεμιέρας του στη φετινή Stoiximan Superleague.

Ο Τούρκος χαφ με απίστευτο κεραυνό εκτός περιοχής άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη στο 90+3' και ταυτόχρονα... δικαίωσε την «προφητεία» του Κώστα Νικολακόπουλου, όπως την ξεδίπλωσε στο blog του λίγες ώρες πριν την «ύπουλη» αναμέτρηση κόντρα στον Αστέρα AKTOR.

