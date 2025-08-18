Ολυμπιακός: Η υπέρβαση δεν αγοράζεται

Για να είμαι ειλικρινής δεν κατάλαβα την χρησιμότητα των δυο τελευταίων φιλικών του Ολυμπιακού, αυτών με την Νάπολι και την Ιντερ στην Ιταλία. Συνήθως τα τελευταία φιλικά είναι κάτι σαν πρόβα τζενεράλε ενόψει της πρεμιέρας του πρωταθλήματος: οι προπονητές της Νάπολι και της Ιντερ δοκίμασαν τις ενδεκάδες των βασικών, με τις οποίες θα αρχίσουν το πρωτάθλημα την άλλη Κυριακή.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έκανε τίποτα τέτοιο, αλλά μοίρασε τον χρόνο σε όλους τους παίκτες που έχει διαθέσιμους. Πιθανότατα ήθελε να δείξει πως τους υπολογίζει όλους και πως στη σεζόν θα υπάρχει αρκετό rotation.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr