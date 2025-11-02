Μενού

Ολυμπιακός - Ηρακλής 103-87: Με δυναμίτη Χολ και Βεζένκοφ

Βεζένκοφ με 27 πόντους, Χολ με 23 και Φουρνιέ με 14 οι πρώτοι σκόρερ.

Reader symbol
Newsroom
Olympiacos
Ολυμπιακός- Ηρακλής | eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Ο Ολυμπιακός, στην 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL, επικράτησε του αξιόμαχου Ηρακλή με 103-87, παρότι οι Θεσσαλονικείς έκαναν το ματς ντέρμπι για 27 λεπτά.

Ο Ηρακλής ήταν η ομάδα που μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση. Αρχικά με το δίδυμο των Ράιτ Φόρμαν και Φάντερμπερκ να οδηγεί το σκοράρισμα (2-9, 3') και στη συνέχεια με λύσεις από τον πάγκο. Γουόρντ και Βεζένκοβ έτρεξαν στο τρανζίσιον, αλλά ο Ντάρκο Κέλι για τον Ηρακλή ήρθε από τον πάγκο για να ευστοχήσει σε δύο ακόμα σουτ και να διαμορφώσει το 22-23 (10').

Σκηνικό που δεν άλλαξε εντελώς, μιας και ο Τσιακμάς πέτυχε ακόμα ένα τρίποντο για τον Ηρακλή. Ωστόσο η παρουσία του Ντόντα Χολ και τα διαδοχικά του καρφώματα έδωσαν άλλον αέρα στον Ολυμπιακό (34-40, 14'). Ο Αμερικανός σέντερ δε σταμάτησε να καρφώνει και οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 44-34 (17') και έκλεισαν με την ίδια διαφορά το ημίχρονο.

Ο Ηρακλής, όμως, δεν το παράτησε. Από τη στιγμή που ο Ράιτ Φόρμαν βρήκε τρία τρίποντα στο 3ο δεκάλεπτο, τα πράγματα ισορρόπησαν στο παρκέ. Ο γκαρντ του Ηρακλή ισοφάρισε στους 55 (24') και έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του στους 58 (25'). Αλλά από εκεί που ο Ολυμπιακός δεν είχε τρίποντο, βρήκε τέσσερα με τους Λαρεντζάκη, Βεζένκοβ, Φουρνιέ για το 73-67 (29'). 

Οι «ερυθρόλευκοι» από τη στιγμή που βρήκαν τα τρίποντα, ήταν φυσιολογικό να τελειώσουν την υπόθεση νίκη. Παρότι τα λάθη συνεχίστηκαν, ο Ντόντα Χολ επέστρεψε μαζί με τον Σάσα Βεζένκοβ για να τελειώσουν φάσεις κοντά στο καλάθι, ο Σέιμπεν Λι σκόραρε για τρεις (96-84, 38') με τα λεπτά που απέμεναν να γίνονται διαδικαστικά, με τον Μπουρνελέ να μπαίνει και αυτός για να σκοράρει με βολή.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-23, 50-40, 76-67, 103-87

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ, Γουόρντ 6, Βεζένκοφ 27 (1), Μιλουτίνοφ 6, Φουρνιέ 14 (3), Νιλικίνα 7, Μπουρνελές 1, Λαρεντζάκης 5 (1), Λι 5 (1), Παπανικολάου 3, Νετζήπολου 6, Χολ 23.

ΗΡΑΚΛΗΣ (Σωτήρης Καραποστόλου): Φάντερμπερκ 11 (2), Ράιτ-Φόρμαν 20 (5), Μωραΐτης 6, Καμπουρίδης 3 (1), Σύλλας, Ντάρκο-Κέλι 20 (6), Φόστερ 3, Τσιακμάς 5 (1), Πουλιανίτης 2, Γουέρ 15, Χρηστίδης 2, Γιαννίκος.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ