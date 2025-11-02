Ολυμπιακός - Ηρακλής 103-87: Με δυναμίτη Χολ και Βεζένκοφ

Ο Ολυμπιακός, στην 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL, επικράτησε του αξιόμαχου Ηρακλή με 103-87, παρότι οι Θεσσαλονικείς έκαναν το ματς ντέρμπι για 27 λεπτά.

Ο Ηρακλής ήταν η ομάδα που μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση. Αρχικά με το δίδυμο των Ράιτ Φόρμαν και Φάντερμπερκ να οδηγεί το σκοράρισμα (2-9, 3') και στη συνέχεια με λύσεις από τον πάγκο. Γουόρντ και Βεζένκοβ έτρεξαν στο τρανζίσιον, αλλά ο Ντάρκο Κέλι για τον Ηρακλή ήρθε από τον πάγκο για να ευστοχήσει σε δύο ακόμα σουτ και να διαμορφώσει το 22-23 (10').

Σκηνικό που δεν άλλαξε εντελώς, μιας και ο Τσιακμάς πέτυχε ακόμα ένα τρίποντο για τον Ηρακλή. Ωστόσο η παρουσία του Ντόντα Χολ και τα διαδοχικά του καρφώματα έδωσαν άλλον αέρα στον Ολυμπιακό (34-40, 14'). Ο Αμερικανός σέντερ δε σταμάτησε να καρφώνει και οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 44-34 (17') και έκλεισαν με την ίδια διαφορά το ημίχρονο.

Ο Ηρακλής, όμως, δεν το παράτησε. Από τη στιγμή που ο Ράιτ Φόρμαν βρήκε τρία τρίποντα στο 3ο δεκάλεπτο, τα πράγματα ισορρόπησαν στο παρκέ. Ο γκαρντ του Ηρακλή ισοφάρισε στους 55 (24') και έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του στους 58 (25'). Αλλά από εκεί που ο Ολυμπιακός δεν είχε τρίποντο, βρήκε τέσσερα με τους Λαρεντζάκη, Βεζένκοβ, Φουρνιέ για το 73-67 (29').

Οι «ερυθρόλευκοι» από τη στιγμή που βρήκαν τα τρίποντα, ήταν φυσιολογικό να τελειώσουν την υπόθεση νίκη. Παρότι τα λάθη συνεχίστηκαν, ο Ντόντα Χολ επέστρεψε μαζί με τον Σάσα Βεζένκοβ για να τελειώσουν φάσεις κοντά στο καλάθι, ο Σέιμπεν Λι σκόραρε για τρεις (96-84, 38') με τα λεπτά που απέμεναν να γίνονται διαδικαστικά, με τον Μπουρνελέ να μπαίνει και αυτός για να σκοράρει με βολή.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-23, 50-40, 76-67, 103-87

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ, Γουόρντ 6, Βεζένκοφ 27 (1), Μιλουτίνοφ 6, Φουρνιέ 14 (3), Νιλικίνα 7, Μπουρνελές 1, Λαρεντζάκης 5 (1), Λι 5 (1), Παπανικολάου 3, Νετζήπολου 6, Χολ 23.

ΗΡΑΚΛΗΣ (Σωτήρης Καραποστόλου): Φάντερμπερκ 11 (2), Ράιτ-Φόρμαν 20 (5), Μωραΐτης 6, Καμπουρίδης 3 (1), Σύλλας, Ντάρκο-Κέλι 20 (6), Φόστερ 3, Τσιακμάς 5 (1), Πουλιανίτης 2, Γουέρ 15, Χρηστίδης 2, Γιαννίκος.