Ολυμπιακός - Ηρακλής μπάσκετ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Με την αναμέτρηση Ολυμπιακός - Ηρακλής συνεχίζεται η 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Οι δύο ομάδες αναμετρώνται στο ΣΕΦ στις 13:00 με την αναμέτρηση να μεταδίδει τηλεοπτικά η ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

O Ολυμπιακός είναι μία από τις δύο αήττητες ομάδες της κατηγορίας μετά τις πρώτες τέσσερις «στροφές». Έχουν κλείσει μάλιστα ένα χρόνο αήττητοι εντός έδρας αφού η τελευταία φορά που ηττήθηκαν για το Πρωτάθλημα, ήταν στις 27 Οκτωβρίου 2024 από τον Παναθηναϊκό (71-78). Έκτοτε μετρούν 13 διαδοχικές νίκες στο ΣΕΦ.

Οι «κυανόλευκοι» μετά τη νίκη της πρεμιέρας επί του Προμηθέα Πάτρας υποχρεώθηκαν σε τρεις διαδοχικές ήττες με αποτέλεσμα να οδηγηθούν σε λύση του συμβολαίου του Γιώργου Σιγάλα και έτσι αύριο θα τους καθοδηγήσει ο Σωτήρης Καραποστόλου που θα γίνει ο 30ός που θα το κάνει στο πλαίσιο του επαγγελματικού Πρωταθλήματος. Ο Ηρακλής μάλιστα για 6η συνεχόμενη παρουσία του στη Stoiximan GBL δεν θα τελειώσει τη σεζόν με τον προπονητή που την άρχισε. Η τελευταία φορά που έγινε αυτό χάνεται πριν 21 χρόνια, όταν ο Λευτέρης Κακιούσης έβγαλε όλη τη σεζόν 2004-05 στον «κυανόλευκο» πάγκο.

